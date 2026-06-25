Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Dringender Zeugenaufruf nach schwerem Verkehrsunfall in Gera (0158059/2026)

Gera (ots)

Gera. Nach einem schweren Verkehrsunfall am Mittwochabend, dem 24. Juni 2026, in der Talstraße in Gera bittet die Polizei dringend um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 20:50 Uhr waren zwei 21-jährige Männer mit einem Quad auf der Talstraße aus Richtung Heinrichstraße unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte der Fahrzeugführer, nach links in die Enzianstraße abzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er dabei die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Quad kollidierte in der Folge mit einer Hauswand.

Beide Insassen erlitten lebensbedrohliche Verletzungen und mussten umgehend medizinisch versorgt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und sucht dringend Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Gera unter der Telefonnummer 0365 829-0 entgegen. Bitte geben Sie dabei die Bezugsnummer 0158059/2026 an.(KB)

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