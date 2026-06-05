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LPI-G: (G)Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 78-jähriger Frau

LPI-G: (G)Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 78-jähriger Frau
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Bad Köstritz (ots)

Seit Donnerstag den 04.06.2026 wird die Carla Maritta Hertz aus dem Seniorenwohnheim Azurit in der Werner-Sylten-Straße 11, 07586 Bad Köstritz vermisst. Laut Angaben von Mitarbeitern des Seniorenwohnheimes, wurde die Frau Carla Maritta Hertz am 04.06.2026 um 17:30 Uhr letztmalig im Azurit Wohnheim gesehen. Die Vermisste ist gut zu Fuß und geht auch gern mal über Stock und Stein. Frau Hertz ist etwa 1,60m groß, hat eine korpulente Statur und längliche graue Haare, welche ihr bis über die Ohren reichen. Bekleidet ist sie mit grauen Hausschuhen, einer dunklen Jogginghose mit weißen Streifen, einer dunkelbraunen/schwarzen Jacke sowie einem Brustbeutel mit Sensor. Die Vermisste hält sich zudem gerne im Bereich "Lokal am Frosch" in Bad Köstritz sowie den Zugangswegen nach Tautenhain auf. Die Vermisste betritt gerne unbefestigte Waldstrecken sowie Feldwege ohne ein genaues Ziel zu verfolgen. Aufgrund bislang fehlender Feststellungen der Vermissten mit einhergehender Orientierungslosigkeit der Gesuchten, wird die Öffentlichkeit gebeten, bei etwaigen Feststellungen der Frau Hertz umgehend den Inspektionsdienst Gera unter der Telefonnummer 03658290 sowie der Bezugsnummer 0138730/2026 zu verständigen. (JD)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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