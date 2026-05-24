Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Passantin belästigt (0126799/2026)

Altenburg (ots)

Wie am Freitagnachmittag bekannt wurde, war eine 23-jährige Frau gegen 14 Uhr im Bereich der Siegfried-Flack-Str. unterwegs, als diese von einem ihr unbekannten Mann überholt wurde. Dieser machte unmittelbar vor der Passantin kehrt und entblößte seinen Intimbereich. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt. Da die Geschädigte kein Mobiltelefon mit sich führte, konnte die Polizei erst mit Zeitverzug zum Ereignis informiert werden und bittet nun Zeugen des Tatgeschehens, sich unter der Bezugsnummer 0126799/2026 bei der Polizei unter Tel. 03447/4710 zu melden. Täterbeschreibung: ca. 180 cm groß, europäischer Phänotyp - leicht gebräunt und tätowiert. Bekleidet war dieser mit schwarzen Schuhen mit goldenen Applikationen, kurzer schwarz-blauer Jacke und dunkelgrünem T-Shirt. Zusätzlich trug der Mann eine Sonnenbrille.

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