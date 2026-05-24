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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) BMW-Fahrer positiv auf Opiade und Kokain (0126859/2026)

Gera (ots)

Bad Köstritz. Am Freitagabend fiel den Beamten ein Pkw BMW auf, welcher recht auffällig im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war. Dieser fuhr in Schlangenlinien und außerorts teils nur 20 km/h "schnell". Aufgrund der Auffälligkeit wurde er einer Verkehrskontrolle im Bereich Am Großen Stein/Robener Straße unterzogen. Der 46-jährige Fahrer konnte den Aufforderungen der Polizeibeamten kaum Folge leisten. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Opiate und Kokain, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Dem Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen "Trunkenheit im Verkehr". (MW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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