Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Mülltonnenbrände in Gera (0126985/2026)

Gera (ots)

Gera. In den frühen Morgenstunden am Samstag kam es zum größeren Einsatz in Alt-Bieblach in Gera. Nachdem eine Anwohnerin den Brand einer Mülltonne gegen 00:46 Uhr in der Erzhammerstraße Höhe Nr. 4 feststellte, wurden mehrere Streifenwagen und die Feuerwehr in den Bereich entsandt. Die Einsatzkräfte konnten weitere brennende Mülltonnen in der Erich-Weihnert-Straße Höhe Hausnummer 31 feststellen. Insgesamt gerieten durch umbekannte Täter 8 Mülltonnen in Brand. Mehrere Meter einer Hecke und eine Kastanie gerieten ebenfalls in Mitleidenschaft. Die Brände konnten rechtzeitig unter Kontrolle bekommen werden, eh sie auf angrenzende Gebäude übergreifen konnten. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf über 2000 Euro. Personenschaden entstand zum Glück nicht. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung rund um die Dr.-Theodor-Neubauer-Straße konnten keine auffälligen Personen festgestellt werden. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den/die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0365 829-0 zu melden. (MW)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell