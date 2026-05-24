LPI-G: (LK ABG) Fassade verunstaltet (0126163/2026)
Altenburg (ots)
Von Donnerstagabend auf Freitagmorgen wurde die Fassade des Jugendamtes am Theaterplatz mit Farbbeuteln beworfen, wodurch unschöne Farbrückstände entstanden. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen unter der Bezugsnummer 0126163/2026 und nimmt Hinweise unter Telefonnummer 03447/4710 entgegen.
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