LPI-G: (LK ABG) Fassade verunstaltet (0126163/2026)

Gera (ots) - Bad Köstritz. Am Freitagabend fiel den Beamten ein Pkw BMW auf, welcher recht auffällig im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war. Dieser fuhr in Schlangenlinien und außerorts teils nur 20 km/h "schnell". Aufgrund der Auffälligkeit wurde er einer Verkehrskontrolle im Bereich Am Großen Stein/Robener Straße unterzogen. Der 46-jährige Fahrer konnte den Aufforderungen der Polizeibeamten kaum Folge ...

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