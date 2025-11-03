LPI-G: Wohnhauseinbruch in Wintersdorf
Altenburg (ots)
Meuselwitz. In Abwesenheit der Hausbewohner drangen bislang unbekannte Täter am 31.10.2025 zwischen 15:00 und 22:00 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus "Am Waldschlößchen" in Wintersdorf ein. Die Einbrecher gelangten über die Hintertür ins Gebäude, durchwühlten mehrere Schränke und entwendeten Schmuck, Edelmetalle und Edelsteine in einem sechsstelligen Gesamtwert. Der verursachte Sachschaden dürfte vierstellig ausfallen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 03447 481-0. (DL)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell