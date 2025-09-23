PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jugendlichen

Gera (ots)

Seit dem 22.09.2025 wird der 14-Jährige Mohammad Ibrahim aus Gera vermisst. Der Jugendliche befand sich seit ein paar Wochen zu Besuch bei seiner Großmutter in Dänemark. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll er am Samstag den 20.09.2025 in einen Bus in Dänemark gestiegen sein und sollte gegen 15:00 Uhr am selbigen Tag in Gera ankommen. Jedoch erschien der Jugendliche nicht zuhause und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Alle Suchmaßnahmen des Inspektionsdienstes Gera verliefen bis dato ergebnislos. Hinweise auf eine Eigen- oder Fremdgefährdung liegen nicht vor.

Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

   - augenscheinlich 14 bis 15 Jahre alt
   - schlanke Statur
   - ca. 170 cm groß
   - dunkle, kurze Haare
   - braune Augen
   - Bekleidung unbekannt

Personen, welche Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten machen können, werden gebeten sich unter der Angabe der Bezugsnummer 0248092/2025 bei der Kriminalpolizei Gera (0365-82340) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

