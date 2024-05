Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti

Altenburg (ots)

Schmölln: Unbekannte Täter haben in der Nacht vom 01.05.2024 zum 02.05.2024 den Spielplatz in der Friedrich - Naumann - Straße verunstaltet. Hierbei sprühten die Täter mit verschiedenen Sprühfarben Hakenkreuze und Parolen an die Spielgeräte. Am 03.05.2024 wurde der Polizei Altenburger Land eine weitere Graffiti-Straftat angezeigt. Erneut hatten in der vergangenen Nacht unbekannte Täter ihr Unwesen getrieben und mehrere Hausfassaden sowie Garagen Am Amtsplatz mit roter Sprühfarbe beschmiert. Auch hier wurden ähnliche Symbole und Parolen aufgetragen. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land unter der Bezugsnummer 0113307/2024 in Verbindung zu setzen. (CS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell