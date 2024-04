LPI-G: Verletzter Mann aufgefunden

Gera (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen unbekannte Täter in ein Büro in der Uhlandstr. ein. Dabei verschafften sie sich über ein Fenster Zutritt, durchwühlten die Schränke im Inneren und entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter Angabe der Bezugsnummer 0107455/2024 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

