Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kellereinbruch

Altenburg (ots)

Altenburg: In der Nacht vom 17.04.2024 zum 18.04.2024 wurde in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Rousseaustraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Keller des Geschädigten und entwendeten Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell