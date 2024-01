Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung an Parteibüro

Gera (ots)

Gera: Bislang unbekannte Täter sorgten heute Nacht (24.01.2024) für eine Sachbeschädigung an einem Parteibüro in der Reichsstraße. Offenbar mit einem Pflasterstein schlugen die Täter gegen 03:25 Uhr die Fensterscheibe des Büros ein, so dass diese zerstört wurde. Ein Eindringen in die Räumlichkeiten erfolgte nicht. Nach vorliegenden Informationen befanden sich zum Tatzeitpunkt zwei dunkel gekleidete Männer im Bereich des Büros. Die Kripo in Gera (Tel. 0365 / 8234-1465) ermittelt zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0020637/2024) und sucht hierbei nach Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können. (RK)

