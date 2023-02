Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendetektiv bei Flucht angefahren

Greiz (ots)

Auma-Weidatal. Drei Männer (1x bekannt, 20 Jahre; 2x unbekannt) betraten am 10.02.2023 gegen 16:10 Uhr ein Lebensmittelgeschäft in der Triptiser Straße. Dort steckte der 20-Jährige Wurstwaren ein und verließ das Geschäft ohne zu bezahlen. Der 28-jährige Ladendetektiv beobachtete die Szenerie und nahm die Verfolgung auf. Dabei stieg der Täter mit seinen Begleitern in einen schwarzen Renault Clio und fuhr los. Der Ladendetektiv stellte sich vor den Pkw, wobei ihn der Täter anfuhr. Anschließend setzte der Fahrzeugführer zurück und touchierte dabei einen geparkten Pkw und flüchtete. Der Ladendetektiv wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei (0365/ 8234-1465) ermittelt und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. (TL)

