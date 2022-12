LPI-G: Abfall illegal entsorgt

Gera (ots) - Ronneburg: Ziel eines bislang noch unbekannten Diebes wurden in der Zeit zwischen dem 23.12.2022 und dem 27.12.2022 zwei Staubsaugerautomaten in der Geraer Straße in Ronneburg. Nachdem der Täter die Automaten gewaltsam öffnete, entwendete er aus dem Inneren jeweils die Geldkassetten samt Inhalt. Die Polizei Gera ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise ...

