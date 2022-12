LPI-G: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Gera

Altenburg (ots) - Schmölln: Am 26.12.2022, um 15:45 Uhr, befuhr ein 25-Jähriger mit einem Pkw VW die Röntgenstraße. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit zwei geparkten Fahrzeugen. An allen drei Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 ...

