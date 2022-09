Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mercedes auf BMW-Felge aufgebockt

Gera (ots)

Gera: Nicht zu Scherzen zumute war sicherlich einem 39-jährigen Mann, als er am gestrigen Morgen (14.09.2022) zu seinem Fahrzeug kam. Denn unbekannte Täter machten sich zwischen Dienstag (13.09.2022) und dem gestrigen Mittwoch (14.09.2022) an seinem Mercedes zu schaffen, welcher Am Speitewitz in Gera abgestellt war. Wie sich herausstellte, demontierten die Täter vom Fahrzeug des 39-Jährigen das linke Hinterrad samt Felge und stahlen dies. Die Diebe ließen das Fahrzeug allerdings in diesem Zustand zurück. Vielmehr bockten sie es auf eine BMW-Felge. Offenbar erst dann entfernten sie sich samt Beutegut in unbekannte Richtung. Die Geraer Polizei ermittelt zum Geschehen und sucht nun nach Zeugen. (RK)

