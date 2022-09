LPI-G: Mopedfahrerin bei Unfall verletzt

Altenburg (ots) - Altenburg: Am 06.09.2022, gegen 18:45 Uhr wurde in der Geraer Straße der Fahrer eines Pkw Kia kontrolliert. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief bei dem 23-Jährigen positiv, so dass im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt und in der Folge die Weiterfahrt untersagt wurde. Ein entsprechendes Verfahren leiteten die Beamten ein. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

mehr