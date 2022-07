Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erneut Waldbrand in Zeulenroda

Greiz (ots)

Zeulenroda: Erneut rückten Feuerwehr und Polizei gestern Vormittag (20.07.2022), kurz nach 10:00 Uhr zu einem gemeldeten Waldbrand im Bereich Weißendorf aus. Nach Lokalisierung der Brandstelle begannen die Einsatzkräfte unverzüglich mit Löscharbeiten. Zusätzlich kam ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Glücklicherweise konnte das Feuer unter Kontrolle und schließlich gelöscht werden. Dennoch ist der Waldboden auf einer Fläche von ca. 4 Quadratmetern in Mitleidenschaft gezogen worden. In den vergangenen Wochen kamen die Einsatzkräfte bereits mehrfach aufgrund eines gemeldeten Waldbrandes in diesem Bereich zum Einsatz. (LPI Gera berichtete). Die Ermittlungen zum Brandgeschehen hat die KPI Gera übernommen. Zeugen, welche Hinweise zu Brandentstehung geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die hiesige Dienststelle zu wenden. (RK)

