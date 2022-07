Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kellereinbruch in Bad Köstritz

Gera (ots)

Bad Köstritz: Den Einbruch in den Keller eines Mehrfamilienhauses meldete am gestrigen Tag (20.07.2022) ein Anwohner der Geraer Polizei. Demnach verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit vom 18.07.2022 - 20.07.2022 Zugang zum Keller des Hauses im Rosa-Luxemburg-Ring und brachen schle9lich in zwei Kellerabteile ein. Gestohlen haben die Einbrecher schließlich bis auf ein Vorhängeschloss nichts. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) ermittelt zum Geschehen und sucht nach Zeugen. (RK)

