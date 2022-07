LPI-G: Laub brannte

Altenburg (ots) - Altenburg: Am 19.07.2022 kontrollierten Beamte der Polizei Altenburg gegen 07.45 Uhr den Fahrer (17) eines Kleinkraftrades in der Albert-Einstein-Straße in Altenburg. Während der Kontrolle schlug ein Drogenvortest positiv auf Cannabis an. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrzeugführer muss nun ...

mehr