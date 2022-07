Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Lichtschachtbrand in Gera ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Gera (ots)

Gera: Als gestern (05.07.2022, gegen 09.50 Uhr) die Meldung über eine zunächst unklare Rauchentwicklung am Geschäftsgebäude des Stadtservice Gera in der Heinrichstraße einging, kamen Feuerwehr und Polizei zum Einsatz. Am Einsatzort angekommen, konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Offensichtlich hatte sich in einem Lichtschacht des Gebäudes Unrat entzündet. Nach einer Wässerung des betroffenen Schachtes konnte der Einsatz beendet werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und es entstand kein Schaden am Gebäude. Hinweise auf Fremdeinwirkungen liegen gegenwärtig nicht vor. (JMV)

