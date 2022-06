LPI-G: Polizeieinsatz nach gemeldeter Schlägerei

Greiz (ots) - Greiz: Nachdem heute Morgen (15.06.2022) bekannt wurde, dass in einer Greizer Regelschule eine bedrohliche Meldung einging, rückten gegen 07:45 Uhr mehrere Polizeistreifen in die Pohlitzer Straße aus. Zudem wurden zwei Polizeihunde angefordert. Bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die anwesenden Schüler das Schulgebäude schon verlassen. Die Schule wurde unverzüglich abgesperrt, so dass auch ...

mehr