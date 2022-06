LPI-G: Personen nach Wohnhausbrand evakuiert

Altenburg (ots) - Nobitz: Die 77-jährige Fahrerin eines Pkw Suzuki befuhr am 13.06.2022, gegen 12:40 Uhr die Langgasse in der Absicht auf die Wilchwitzer Straße aufzufahren. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Pkw VW, so dass es zur Kollision kam. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 77-jährige Fahrzeugführerin wurde dabei verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr