LPI-G: Pkw fährt gegen Ampel

Greiz (ots) - Wie erst jetzt bekannt wurde, erkletterte am Freitag, den 03.06.2022, gegen 18:20 Uhr, ein vorerst Unbekannter eine Palme, die in Erdgeschoss eines Einkaufscentrums in der Marienstraße aufgestellt war. Als er sich an einem Ast festhielt, brach dieser ab. Der Unbekannte flüchtet darauf. Auf Grund von Ermittlungen, richtet sich der Tatverdacht gegen einen 14-jährigen Jugendlichen gegen den ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. (OK) Rückfragen bitte an: ...

