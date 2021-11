Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots)

Am Dienstag (16.11.) um 13.50 Uhr wurde in Ibbenbüren im Bereich des Hallenbades an der Holsterkampstraße ein geparkter weißer Pkw bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Die Unfallverursacherin meldete den Vorfall am gleichen Tag auf der Polizeiwache Ibbenbüren. Zu dem geparkten Pkw konnten keine weiteren Angaben gemacht werden, da der Fahrer sich bereits entfernt hatte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun die Fahrerin oder den Fahrer des beschädigten weißen Pkw oder Zeugen, die zu dem Unfall Angaben machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren 05451/5914315.

