Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Raubdelikt

Altenburg (ots)

Starkenberg/Tegkwitz: Die Kriminalpolizeistation in Altenburg hat die Ermittlungen zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines Seniorenehepaares (80, 85) aufgenommen und sucht hierbei nach Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen zwei bislang unbekannte Täter heute Nacht (11.05.2022), gegen 00:10 Uhr in das Haus der beiden Rentner in der Nordstraße ein. Wie sie sich Zugang verschafften ist derzeit noch nicht geklärt. In der Folge überwältigten sie die Ehefrau. Unter Androhung von Gewalt gegenüber der 85-jährigen Seniorin gelang es den Tätern schließlich eine Bargeldsumme im 5-stelligen Bereich zu rauben. Anschließend verließen die beiden Täter das Haus und entfernten sich in unbekannter Richtung. Möglicherweise nutzten sie hierbei ein Fluchtfahrzeug.

Die Kripo in Altenburg sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen, welche Hinweise zu den beiden flüchtigen Tätern geben können. Haben Sie heute Nacht (11.05.2022) zwischen 00:00 Uhr und 00:25 Uhr auffällige Personen- und Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell