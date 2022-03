LPI-G: Graffiti gesprüht - Zeugen gesucht

Gera (ots) - Gera: Polizei und Feuerwehr rückten am 29.03.2022, gegen 09.20 Uhr, in die Reichsstraße in Gera aus. In einem dort gelegenen Supermarkt löste eine Brandmeldeanlage aus. Zudem war Brandgeruch wahrnehmbar. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde in der Folge ein technischer Defekt in einem Schaltkasten festgestellt, der ursächlich für den Brandgeruch und das Auslösen der Brandmeldeanlage war. Nach ...

mehr