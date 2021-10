Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenanlage das Ziel von Einbrechern

Artern (ots)

Einen Schaden von über 1000 Euro richteten Unbekannte in einer Gartenanlage im Triftweg, in Voigtstedt an. Am Donnerstagnachmittag informierte der Gartenvorstand über eine aufgebrochene Gartenlaube. Während der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass insgesamt fünf Gärten von Einbrechern heimgesucht worden waren. Die ungebetenen Gäste hatten es offensichtlich auf Werkzeug und elektronische Geräte abgesehen. Täterhinweise gibt es bislang nicht.

