Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Arbeitsunfall auf Baustelle

Lengenfeld unterm Stein (ots)

Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Mittag auf der Baustelle eines Krankenhausneubaus in Lengenfeld unterm Stein. Aus bislang noch ungeklärter Ursache stürzte ein Gerüst aus ca. 4 Meter Höhe herunter und traf einen Bauarbeiter. Der Mann wurde am Rücken schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern zur Zeit noch an.

