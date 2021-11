Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Wohnung

Kleve-Materborn (ots)

Am Mittwochabend (17. November 2021) zwischen 18:15 und 19:00 Uhr sind unbekannte Täter in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Kapellenstraße eingedrungen, nachdem sie eine Glaseinfassung in der Haupteingangstür aufgehebelt hatten. Sie durchsuchten das Schlafzimmer der Wohnung, Angaben zur genauen Beute konnten bislang nicht gemacht werden. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs)

