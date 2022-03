Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bekleben verboten

Altenburg (ots)

Altenburg - Ein 19jähriger wurde am Samstag den 19/03/2022 gegen 03:15 Uhr in der Kesselgasse gestellt. Dieser hatte zuvor, mit seinem bisher unbekannten Begleiter, diverse Fallrohre und Straßenschilder in diesem Bereich mit Aufklebern - sogenannten "Spuckies" beklebt und verschandelt. Die restlichen Aufkleber wurden dem nun Beschuldigten durch die Beamten abgenommen und beschlagnahmt. Ferner wurde ein Strafverfahren gegen den Sachbeschädiger eingeleitet und weitere Ermittlungen zu dessen Mittäter aufgenommen. [D.A.]

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell