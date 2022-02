Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw übersieht Fußgänger

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 07.02.2022, kurz nach 08:00 Uhr befuhr eine 64-jähriger Fahrerin eines Pkw Opel die Käthe-Kollwitz-Straße in Richtung Großer Teich in der Absicht, nach links in die Teichvorstadt abzubiegen. Dabei übersah sie eine die Straße überquerende Fußgängerin (57) und stieß mit dieser zusammen. Die Fußgängerin wurde dabei verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell