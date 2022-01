Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw fährt auf Lkw auf

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Am 20.01.2022, gegen 10:15 Uhr befuhr ein Lkw Daimler die Altenburger Straße aus Richtung Kriebitzsch kommend und bog nach rechts in die Damaschkestraße ein. Hierbei schwenkte das Heck des Lkw nach links aus. Als der Lkw fast komplett eingebogen war kam ein 74-jähriger Fahrer eines Pkw Renault gefahren und fuhr auf das Heck des Lkw auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 74-Jährige und seine Beifahrerin wurden dabei verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

