Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Täter nach mehrfacher Sachbeschädigung gestellt

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Als der Fahrer eines Lkw am 17.01.2022, gegen 23:40 Uhr, einen Supermarkt in der Schopperstraße belieferte, beschädigten zwei zunächst unbekannte Täter einen Scheibenwischer und flüchteten als sie ihn bemerkten. Am 18.01.2022, gegen 01:30 Uhr, drangen sie in ein Firmengelände ein und begingen dort Sachbeschädigungen. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnten sie gestellt werden. Es handelte sich um zwei polizeibekannte Männer im Alter von 16 und 20 Jahren, die unter Alkoholeinfluss standen. Gegen sie wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

