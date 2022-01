Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrecher scheiterten

Greiz (ots)

Greiz: Zwischen dem 14.01. und dem 17.01.2022 versuchten bislang unbekannte Täter in eine als Lagerraum genutzte ehemalige Turnhalle Am Zaschberg einzudringen. Dabei scheiterten sie an einer Tür sowie an einem Fenster und kamen nicht in das Objekt. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, zu wenden.

