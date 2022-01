Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erneut Ermittlungen zu Einbruchsversuchen aufgenommen

Gera (ots)

Gera: Erneut hat die Kriminalpolizei Gera die Ermittlungen zu zwei versuchten Einbrüchen in Arztpraxen aufgenommen. Demnach versuchten unbekannte Täter in der Zeit vom 14.01.2022 - 17.01.2022 gewaltsam in eine Arztpraxis in der Schülerstraße und im Zeitraum vom 16.01.2022 - 17.01.2022 gewaltsam in eine Praxis in der De-Smit-Straße zu gelangen. Bei beiden Taten misslang es den Einbrechern in die Räumlichkeiten vorzudringen. Sachschaden verursachten sie dennoch. Die Kripo Gera sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise dazu geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 zu melden. (RK)

