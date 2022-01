Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Keller

Gera (ots)

Durch Unbekannte wurde im Tatzeitraum von Anfang Dezember 2021 bis 16.01.2022 in eine Kellerbox eines Mehrfamilienhauses in der Schmelzhüttenstraße eingebrochen. Gewaltsam haben sich der oder die Täter Zutritt zum Keller verschafft und aus diesem einen Drucker sowie Fahrradteile entwendet. Die Polizei Gera ermittelt in dieser Sache wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls und bittet Zeugen, die Hinweise zu Tat und Tätern geben können, sich zu melden. Tel. 0365-8290.

