Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Manipulation an zwei Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera: Unbekannte Täter machten sich am Sonntag (16.01.2022) an zwei in der Comeniusstaße abgestellten Fahrzeugen zu schaffen. Dies meldete am gestrigen Tag (17.01.202) eine Zeugin der Polizei. Wie vor Ort bekannt wurde, entfernten die Unbekannten in der Zeit vom 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr am Sonntag insgesamt drei Ventilklappen an den Fahrzeugen und schraubten die Ventile locker so dass die Luft entweichen konnte. Die Geraer Polizei ermittelt zur Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen, welche Hinweise dazu geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

