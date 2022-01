Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diesel gestohlen

Korbußen (ots)

Aus einem Lkw, welcher im Bereich Wiesenring abgestellt war, entwendeten Unbekannte in der Zeit von Donnerstag (06.01.2022), 14:10 Uhr bis Freitag (07.01.2022), 05:15 Uhr circa 500 Liter Dieselkraftstoff. Hierzu verursachten der oder die Täter nicht unerheblichen Schaden im Bereich des Tankes. Zeugen der Tat richten ihre Hinweise bitte an die Polizei in Gera, Tel.: 0365-8290. (MW)

