Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Anzeigen wegen Verstoß gegen §86a StGB

Gera (ots)

Nachdem am Donnerstag (06.01.2021), aus einer Gruppierung junger Männer im Bereich der Eventfläche in der Breitscheidstraße einer Ausrufe in Form von rechtsradikalen Parolen von sich gab, zeigten die anderen Anwesenden den "Hitler-Gruß". Gegen die 6 Jugendlichen im Alter von 16-19 Jahren wurden entsprechende Anzeigen erstattet. (MW)

