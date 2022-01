Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch in Kindergarten

Gera (ots)

Mitarbeiter eines Kindergartens riefen am gestrigen Tag (06.01.2022) die Geraer Polizei um Hilfe um einen vermeintlichen Einbruch zu melden. Bei Eintreffen der Beamten bestätigte sich der Verdacht. Offenbar in der Zeit vom 05.01.2022 zum 06.01.2022 versuchten sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Dies misslang. Zeugen der Tat richten ihre Hinweise an den Inspektionsdienst Gera, Tel.: 0365-8290. (MW)

