Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Reifen zerstochen

Altenburg (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag (28.12.2021), gegen 18:00 Uhr und Mittwoch (29.12.2021), gegen 16:25 Uhr zerstachen Unbekannte 3 Reifen eines Pkw BMW. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit in der Leipziger Straße. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen zur Tat. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Altenburger Land, Tel.: 03447-4710 erbeten. (MW)

