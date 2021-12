Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: VW Caddy gestohlen - Zeugen gesucht

Greiz (ots)

Greiz: Den Diebstahl seines VW Caddy meldete am gestrigen Tag (08.12.2021) der 35-jährige Eigentümer der Greizer Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen stellte dieser seinen weißen VW mit britischen Kennzeichen am 29.11.2021 in der Genossenschaftsstraße / Oßwaldstraße ab. Als er gestern (08.12.2021) zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er das Fehlen fest. Die KPI Gera hat die Ermittlungen zum Geschehen übernommen. Hierzu werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Verbleib des weißen VW Caddy geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der KPI Gera zu melden. (KR)

