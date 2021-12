Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Leere Sektflasche als Tatmittel

Gera (ots)

Gera: Das die Heckscheibe ihres Fahrzeuges eingeschlagen wurde, meldete am heutigen Morgen (09.12.2021), gegen 08:30 Uhr die 51-jährige Eigentümerin eines Pkw Ford. Beim näheren Hinschauen befand sich das Tatmittel - eine leere Sektflasche - sogar noch im Fahrzeug. Demnach zerstörten Unbekannte mit dieser ebenen Flasche die Heckscheibe des Ford Fiesta, als dieser in der Zeit von gestern (08.12.2021) zu heute (09.12.2021) in der Eichenstraße in Gera ordnungsgemäß abgestellt war. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell