Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung an Pkw Seat

Gera (ots)

Geraer Polizeibeamte haben seit gestern Abend (09.11.2021) die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung an einem Fahrzeug aufgenommen. Gegen 18:00 Uhr wurden sie in die Heinrichstraße nach Gera gerufen, da Zeugen dort ein beschädigtes Fahrzeug feststellten. Nach derzeitigen Erkenntnissen machte sich gestern (09.11.2021) offenbar in der Zeit von 13:00 Uhr bis 17:10 Uhr ein bislang nicht identifizierter Täter an dem in der Heinrichstraße abgestellten Pkw Seat zu schaffen. Mit einem unbekannten Gegenstand beschädigte er die Frontscheibe und die Motorhaube des Fahrzeuges. Im Anschluss der Tat flüchtet er. Die Geraer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und sucht nach Zeugen (Tel. 0365 / 829-0). (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell