Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gegenstände von Baustelle gestohlen

Greiz (ots)

Berga/ Elster: Von einer Baustelle in der Straße Am Bach stahlen bislang unbekannte Täter im Zeitraum vom 04.11. bis zum 08.11.2021 eine Batterie, 3 Scheinwerfer und 2 Außenspiegel von einem abgestellten Bagger. Ein weiteres Fahrzeug wurde versucht zu öffnen. Dies misslang, es entstand aber erheblicher Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210.

