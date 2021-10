Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl gemeldet

Altenburg (ots)

Lucka: Den Diebstahl seines E-Bikes meldete am vergangenen Freitag (15.10.2021) die 66-jährige Eigentümerin der Altenburger Polizei. Ein bislang unbekannter Dieb griff sich in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr das vor einem Mehrfamilienhaus in der Clara-Zetkin-Straße abgestellte Rad und entkam unerkannt. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Dieb bzw. zum Verbleib des E-Bikes der Marke "Zündapp green" in der Farbe grau geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK )

