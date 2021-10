Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zur Pressemeldung vom 15.10.2021 "Diebstahl von zwei Audi A6 - Zeugen gesucht"

Gera (ots)

Gera: Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen zu den beiden Fahrzeugdiebstählen (Audi A6) konnte einer der gemeldeten Diebstähle aufgeklärt werden. Es stellte sich heraus, dass der in der Otto-Rothe-Straße ein Gera abgestellte Audi A6 nicht gestohlen, sondern vielmehr abgeschleppt wurde. Die Ermittlungen diesbezüglich konnten daher eingestellt werden.

Allerdings wurde ein erneuter Fahrzeugdiebstahl zur Anzeige gebracht.

Die Nutzer eines grauen Audi A4 Avant mit "LL (Landsberg am Lech)-Kennzeichen", meldeten am vergangenem Wochenende Ihr Fahrzeug als gestohlen. Dieses war im Zeitraum vom 10.10.2021 - 16.10.2021 in der Straße Am Speitewitz in Gera abgestellt.

Bereits in der Nacht vom 13.10.2021 zum 14.10.2021 wurde in derselben Straße ein Audi A6 gestohlen (LPI Gera berichtete). Es ist daher davon auszugehen, dass beide Fahrzeugdiebstähle im Zusammenhang stehen und möglicherweise in derselben Tatnacht (13.10./14.10.2021) gestohlen wurden.

Die Kripo Gera hat auch hier die Ermittlungen übernommen und nimmt weiterhin Zeugenhinweise zu den beiden Fahrzeugdiebstählen Am Speitewitz in Gera unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen. (RK)

Pressemeldung vom 15.10.2021:

"Diebstahl von zwei Audi A6 - Zeugen gesucht Gera Zwei Fahrzeugdiebstähle innerhalb der letzten beiden Tage verzeichnete die Kripo Gera und leitete daraufhin die Ermittlungen ein. Gestohlen wurde dabei jeweils ein Audi A6. Zudem standen beide Fahrzeuge auf frei zugänglichen Parkflächen in Gera. Der erste Fahrzeugdiebstahl ereignete sich in der Nacht vom Mittwoch (13.10.2021) zum Donnerstag (14.10.2021) in der Straße Am Speitewitz. Das Fahrzeug war hier auf einer Freifläche vor einer Garage abgestellt. Ein zweites Mal schlugen die Diebe am gestrigen Tag (14.10.2021), zwischen 06:00 Uhr und 19:45 Uhr in der OttoRothe-Straße zu. Auch dieser Audi war auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt. Im Zuge der Ermittlungen sucht die Kripo in Gera nun nach Zeugen. Haben Sie in den genannten Tatzeiträumen auffällige Personen oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des schwarzen bzw. metallic-farbenen Fahrzeug (1x Geraer Kennzeichen, 1x slowenisches Kennzeichen) geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234- 1465 bei der KPI Gera zu melden. (RK)"

