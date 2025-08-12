Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 13-Jährige Rama Dawoud aus Erfurt vermisst

Erfurt (ots)

Seit dem 11.08.2025 wird die 13-Jährige Rama Dawoud aus Erfurt vermisst.

Die Vermisste ist etwa 160 bis 165 cm groß und schlank. Sie hat lange dunkelbraune, lockige Haare und an beiden Armen Narben. Ihr scheinbares Alter liegt bei etwa 15 Jahren.

Bekleidet ist Rama Dawoud vermutlich mit schwarzen Shorts, einem schwarzen T-Shirt, weißen Turnschuhen. Zudem führt sich vermutlich einen lilafarbenen Rucksack bei sich.

Wer hat Rama Dawoud seit ihrem Verschwinden gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) oder jede andere Polizeidienststelle unter Nennung der Vorgangsnummer 0208075 entgegen. (DS)

