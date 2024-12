LPI-EF: Radlader gestohlen und wiedergefunden

Landkreis Sömmerda (ots) - Montagabend hatten Randalierer im Landkreis Sömmerda einen Briefkasten gesprengt. Gegen 21:30 Uhr legten die Täter in Gebesee ein noch unbekanntes Sprengmittel in den Briefkasten und flüchteten. Durch die Detonation wurde der 53-jährige Hausbesitzer auf das Geschehen aufmerksam und informierte die Polizei. Die Beamten sicherten am Tatort Spuren und haben die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. An dem Briefkasten entstand ein ...

